Концерт Морин хуур, посвященный Йо-Йо Ма

CentralAsia (MNG) - Композитор Мөнх-Ертөнц Хишигтогтох создал концерт морин хуур (скрипка с конской головой) для известного американского виолончелиста Йо-Йо Ма. Это произведение состоит из двух частей, и это рассказ о том, как сокращается продолжительность жизни Матери-Земли из-за неадекватного взаимодействия людей с природой, а опасность уничтожения мира и человечества становится всё ближе.

Он работал преподавателем теории музыки и композиции в Музыкально-танцевальном училище. Окончил аспирантуру Московской консерватории имени П.И. Чайковского в России. Сольные композиции пишет с момента окончания Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге в 2009 году как композитор.

Будучи студентом, он участвовал в программе британского телевидения BBC «Наследие Д. Шостаковича» с фортепиано. В 2011 году Мөнх-Ертөнц Хишигтогтох авоевал главный приз за композицию «Концертная рапсодия» для цитры на конкурсе, объявленном к 50-летию начала занятий монгольской щипковой музыкой на цитре. Кроме того, он стал обладателем главного приза фестиваля «Гоо Марал» в 2013 году и фестиваля «Морин Хуур» в 2018 году.

Йо Йо Ма (7 октября 1955, Париж) — американский виолончелист китайского происхождения. Родился в Париже, получил образование в Нью-Йорке, США. Ма был вундеркиндом, выступая с четырёх с половиной лет. Он окончил Джульярдскую школу и Гарвардский университет и выступал в качестве солиста с оркестрами по всему миру. Он записал более 90 альбомов и получил 18 премий Грэмми.

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