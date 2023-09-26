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Спикер Госдумы РФ подарил музею Чингисхана копию царской грамоты XVII века

CentralAsia (MNG) -  Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин преподнес в подарок музею Чингисхана копию грамоты русского царя Федора Алексеевича от 1681 года монгольскому хану. Об этом сообщили в отделе музея по связям с общественностью.

"Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин привез в подарок музею Чингисхана копию архивного документа, имеющего историческую ценность. Это жалованная грамота русского царя Федора Алексеевича от 1681 года монгольскому хану Лубсану (Лоджану), которая тогда не дошла до адресата", - сказали сотрудники музея.

В этом историческом документе Лубсан - правитель одного из монгольских ханств - именуется Лоджан-хан. Он обменивался с Москвой посланиями и подарками. Летом 1681 года воевода Томского острога доложил царю, что не может отправить его грамоту, поскольку не знает местонахождение Лоджан-хана.

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