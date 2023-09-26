В Нагорном Карабахе взорвался бензовоз, сообщается о 200 пострадавших. Видео

CentralAsia (CA) - Более 200 человек получили ранения в результате взрыва на заправке в пригороде Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

«В результате взрыва на складе топлива [в Степанакерте] число пострадавших превысило 200 человек», — написал Степанян. Он отметил, что состояние большинства раненых оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

По его словам, медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для оказания помощи. Для спасения пострадавших необходима санитарная авиация, добавил омбудсмен.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел непризнанной НКР, взорвалась цистерна на заправке, которая находится на трассе Степанакерт — Аскеран.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян сообщила Armenpress, что на заправочной станции выдавали бензин людям, которые уезжали в Армению из Карабаха. Как уточнил портал News.am, на территории были десятки человек.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха.

После обстрелов армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, стали покидать непризнанную республику. По последним данным, в Армению прибыли 6650 человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что страна примет всех армян Карабаха, если проживание в оказавшемся под контролем Азербайджана регионе станет для них невозможным.