Массовое отравление детей в Узбекистане: На заводе, выпускающем препарат йода «Антиструмин», начали проверку

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начали проверку компании Samo, которая производит препарат йода «Антиструмин». Родители детей, которые были госпитализированы на прошлой неделе, подозревали, что причиной стал приём именно этого препарата, сообщает «Газета.uz».

Центр безопасности фармацевтической продукции при Минздраве Узбекистана проверяет завод на соответствие нормативным документам о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности.

Узфармконтроль просит не распространять необоснованные сообщения до тех пор, пока не будут определены причины массового проявления побочных действий, предположительно связанных с этим препаратом.

21 сентября в Наманганской области Узбекистана массово поступил в больницу 71 ребёнок. Позже стало известно, что всего заболели 450 детей. Родители заболевших детей предполагают, что это мог быть препарат йода – с прошедшей недели в Узбекистане запустили программу йодизации детей.

Десятки детей в Ташкенте поступили в отделение токсикологии центра экстренной медпомощи с признаками отравления, температуры, расстройства желудка. Родители сообщили, что дети заболели после приёма препарата йода. Врачи заявляют об отсутствии связи с лекарством.

По данным СМИ, по всей стране в больницы обратились свыше 600 детей.

Минздрав Узбекистана с 22 сентября ввёл запрет на использование таблеток «Антиструмин».

Однако замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова заявила, что «подозрения на отравление едой или лекарством пока не подтвердились». Она отметила, что у детей может быть ОРВИ. Официальных результатов расследования причин массовой госпитализации детей пока нет.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Ситуацию взяли под контроль президента.