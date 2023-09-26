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Лукашенко запретил хранить и запускать беспилотники в Беларуси
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», который запрещает гражданам Беларуси ввозить, хранить, продавать, изготавливать и пользоваться беспилотниками.

Любое использование гражданских дронов разрешается только организациям и юридическим лицам для их «предпринимательской и профессиональной деятельности». Для этого им нужно получить разрешение у Департамента по авиации министерства транспорта Беларуси.

В сообщении говорится, что указ «направлен на обеспечение общественной безопасности».

Указ предусматривает создание системы государственного учета БПЛА.

У жителей Беларуси есть шесть месяцев на то, чтобы продать уже имеющиеся у них беспилотники организациям или передать их на хранение в «уполномоченную организацию, определенную правительством».

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