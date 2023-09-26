Байден написал письмо Пашиняну, в котором пообещал укреплять сотрудничество США и Армении

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором заверил, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского Кабинета министров.

Письмо передала прибывшая в страну глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

«Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению, пока вы работаете над укреплением демократии у себя дома и стремитесь к стабильности по соседству», — отметил Байден.

Он добавил, что Вашингтон будет помогать Еревану в «удовлетворении гуманитарных потребностей» в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, а также будет укреплять «сотрудничество в области диверсификации энергетики, устойчивости и безопасности», это намерение подтверждают совместные военные учения двух стран, прошедшие в сентябре, указал Байден.

19 сентября в Нагорном Карабахе началась «антитеррористическая операция» Азербайджана. На следующий день Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня с условием разоружения военных в регионе. Это было сделано при посредничестве российских миротворцев.

Ереван не участвовал в формировании соглашения, сообщил Пашинян. Он также отрицал присутствие армянской армии в регионе. После событий 19–20 сентября в Армении вспыхнули протесты против премьера. Пашинян заявлял, что Армению пытаются втянуть в военный конфликт с Азербайджаном, и обещал не делать необдуманных шагов.

Баку сообщил о планах по реинтеграции региона, представители Азербайджана и Карабаха провели две встречи для обсуждения ситуации. Армянское население покидает регион — к 25 сентября оттуда выехали почти 7 тыс. человек.