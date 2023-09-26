Сердар Бердымухамедов в честь Дня независимости помиловал более тысячи осужденных

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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь 32-й годовщины независимости республики помиловал 1180 осужденных лиц. Соответствующий указ он подписал на расширенном заседании правительства, сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов подчеркнул, что подобные акции гуманизма, когда в преддверии больших праздников осуществляется помилование преступников, раскаявшихся в содеянном, стали для страны традиционными.

Президент поручил секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву совместно с руководителями правоохранительных органов проследить, чтобы помилованные граждане в ближайшее время были освобождены из мест заключения и вернулись к своим семьям.

Кроме того, представителям власти на местах Бердымухамедов дал задание обеспечить помилованных работой.

«Освобожденным гражданам глава Туркменистана пожелал усердно трудиться, вносить свой вклад в проводимую в стране масштабную работу, искренне служить нашей Родине и жить, пожиная плоды добросовестного труда», — говорится в сообщении информагентства.

В Туркменистане регулярно проводят акции помилования заключенных. Подобные указы президент подписывает в преддверии почитаемой в исламе Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр), Дней нейтралитета и независимости. Таким образом за последние пять лет в республике освободили свыше 20 тысяч осужденных.

День независимости в Туркменистане отмечается 27 сентября.