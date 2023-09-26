КНБ Казахстана опроверг информацию о скоплении авто на казахстанско-российской границе

CentralAsia (KZ) - В пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана опровергли информацию о скоплении авто на границе с Россией.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области. Между тем, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано», – сообщает пресс-служба КНБ РК.

Указано, что пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.

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