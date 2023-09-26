В Ливии задержали восемь чиновников – из-за наводнения, в котором погибли более 11 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В понедельник главный прокурор Ливии приказал задержать восемь чиновников на время расследования обвала двух дамб, из-за которого город Дерна оказался под водой и в результате чего погибли тысячи людей, сообщает Deutsche welle.

Мэр Дерны Абдель-Монейм аль-Гаити, которого уволили после катастрофы, был среди допрошенных.

Прокуратура также приказала оставить под стражей должностных лиц Управления водных ресурсов и Управления дамбами до завершения расследования.

Их обвиняют в том, что к катастрофе привели бесхозяйственность, халатность и ошибки. Прокуроры утверждают, что чиновники не предоставили достаточно доказательств, чтобы избежать предъявления обвинений.

Дамбы в Ливии были построены компанией из бывшей Югославии в 1970-х годах над долиной реки, которая разделяет город. В 2007 году турецкая фирма заключила контракт на проведение технического обслуживания двух дамб.

В отчете государственного аудиторского агентства в 2021 году говорится, что две дамбы не поддерживались, несмотря на выделение более 2 млн долларов на эти цели в 2012 и 2013 годах.

Эксперты в стране неоднократно били тревогу, в том числе в прошлом году, о необходимости обслуживания дамб.

Из-за шторма «Даниэль» в начале сентября в Греции и Ливии случились наводнения.

11 сентября стало известно, что количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Более 5 000 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке Ливии вызвали разрушение двух дамб, что привело к приливу воды в уже затопленные районы.

15 сентября количество погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тыс. человек.