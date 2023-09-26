Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших в результате взрыва бензовоза

CentralAsia (CA) - При взрыве на складе топлива в пригороде Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, погибли как минимум 20 человек, следует из сообщения Минздрава непризнанной республики.

Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, на месте взрыва обнаружили 13 неопознанных тел, они отправлены на экспертизу, семь человек скончались в больнице.

«Многие люди считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

В различные медицинские учреждения после взрыва доставили в общей сложности 290 человек с ожогами разной степени тяжести, отмечают в карабахском Минздраве.

Взрыв на складе с топливом произошел под Степанакертом вечером 25 сентября. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Карабаха уточняла, что взорвалась цистерна на заправке, которая находится на трассе Степанакерт — Аскеран. Депутат парламента непризнанной республики Метаксе Акопян говорила, что там выдавали бензин людям, которые уезжали из Карабаха в Армению. На месте были десятки человек, писал News.am.