Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших в результате взрыва бензовоза

- Азия и мир, происшествия
- 13:33, 26 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - При взрыве на складе топлива в пригороде Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, погибли как минимум 20 человек, следует из сообщения Минздрава непризнанной республики.
Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, на месте взрыва обнаружили 13 неопознанных тел, они отправлены на экспертизу, семь человек скончались в больнице.
«Многие люди считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.
В различные медицинские учреждения после взрыва доставили в общей сложности 290 человек с ожогами разной степени тяжести, отмечают в карабахском Минздраве.
Взрыв на складе с топливом произошел под Степанакертом вечером 25 сентября. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Карабаха уточняла, что взорвалась цистерна на заправке, которая находится на трассе Степанакерт — Аскеран. Депутат парламента непризнанной республики Метаксе Акопян говорила, что там выдавали бензин людям, которые уезжали из Карабаха в Армению. На месте были десятки человек, писал News.am.