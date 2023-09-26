Около трёх тысяч детей в Казахстане заразились корью, — глава Минздрава РК

CentralAsia (KZ) - Более трёх тысяч человек в Казахстане заболели корью. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в правительстве, передает Orda.kz.

«Закрытых школ нет. На сегодняшний день за восемь месяцев корью заболело более трёх тысяч человек. В основном, это дети и более 70% - непривитые дети. Я рассказывала, что к нам корь была завезена из-за рубежа. Были вспышки в некоторых соседних странах, европейских странах. Сейчас среди непривитых, у кого нет иммунитета, заболеваемость эта идёт», - сказала министр.

Она отметила, что резкого роста заболеваемости корью в Казахстане нет. Поэтому нет и повода закрывать школы на карантин. В очагах идет работа по изоляции, обучению персонала.

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