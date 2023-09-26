Ушел на пенсию «серый кардинал» туркменской политики Виктор Храмов, - Тurkmen.news

CentralAsia (TM) - В августе после перенесенного инсульта ушел на пенсию «серый кардинал» туркменской политики Виктор Храмов. По информации осведомленного источника turkmen.news в МИД страны, на его место назначен Какагельды Чарыярдурдыев — бывший пресс-секретарь главы государства. Виктор Храмов был последним из трех влиятельных людей, находившихся в ближайшем окружении туркменских президентов еще с первых годов независимости, пише издание.

По информации источника, Храмов оставался на высоком посту, хотя не так давно перенес инсульт. В последнее время у него начали отказывать ноги, он потерял возможность передвигаться без посторонней помощи. В начале августа 2023 года его наконец отправили на заслуженный отдых.

Помощником президента вместо Виктора Храмова стал бывший пресс-секретарь главы государства Какагельды Чарыярдурдыев. Официальные СМИ сообщали, что он уволен «в связи с переходом на другую работу». Уточняется, что пока Чарыярдурдыев находится в статусе исполняющего обязанности.

Ранее, в марте 2023 года, стало известно о смерти Александра Жадана — другого «серого кардинала» туркменской политики. В последние годы своей жизни он работал управляющим дворцом конгрессов и искусств Рухыет. А третий «кардинал», Владимир Умнов, до сих пор трудится старшим оперуполномоченным в отделе кадров Министерства национальной безопасности. Таким образом, из всех троих в последние годы только Храмов оставался вблизи главы государства.

Храмова, Жадана и Умнова считают архитекторами внутренней и внешней политики страны, в частности, проводимой все эти годы самоизоляции Туркменистана. Утверждалось, что они якобы были «кукловодами» при всех туркменских президентах, начиная с Сапармурата Ниязова, а саму троицу прислали из Москвы. Однако это не совсем так. Храмов родился в Чарджоу (ныне Туркменабад), учился в Ташкентском политехническом институте. После вуза он работал на Ашхабадской городской телефонной станции, где в 1980-х годах и познакомился с Ниязовым. Тот, еще будучи первым секретарем ЦК компартии Туркмении, взял Храмова к себе в помощники, пишет turkmen.news.

Жадан был уроженцем Красноводска (Туркменбаши), а вуз окончил в Москве. О месте рождения Умнова не сообщалось, но он тоже сопровождал Ниязова с 1980-х.