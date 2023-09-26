В школе Астаны ученик упал в лестничный пролёт. Его толкнул одноклассник. Директора школы уволили (видео)

CentralAsia (KZ) - Ученик школы №14 в Астане упал в лестничный пролёт во время перемены, сообщили в управлении образования города. Видео происшествия появилось в соцсетях.

«Учащийся школы-гимназии №14 упал с лестницы, когда поднимался на второй этаж. По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно вызвали скорую помощь. Ребёнок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был. В школе есть лестничные перила», – говорится в сообщении.

Ранее общественный фонд «НемолчиKZ», заявил о том, что ребенок «попал в реанимацию и три дня находился в коме».

Директора учебного заведения Дидара Байтасова после произошедшего уволили. Также выговоры получили учитель информатики и завуч.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, что при поступлении в больницу мальчику диагностировали черепно-мозговую травму, передает Orda.kz.

«На сегодня у него состояние стабильное, он находится в профильном отделении. Вчера провели консилиум врачей, и в срочных оперативных мерах ребенок не нуждается. Ребёнок еще будет находиться под наблюдением», - сказала Гиният в правительстве.

Она отметила, что в момент вызова скорой помощи врачам сказали, что у ребенка просто ушибы. Поэтому, по словам Гиният, помощь ехала так долго.

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева поговорила с пострадавшим.

«Он в хорошем настроении, рассказал как это произошло. Они с другом бежали вместе на урок, и друг его нечаянно толкнул», - написала она на своей странице в Facebook. Согласно медицинскому консилиуму, потребности в операции нет.

По факту падения ученика в полиции Сарыаркинского района начали досудебное расследование по статье 141 УК РК – «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

После инцидента во всех школах Казахстана пройдут проверки, сообщила Закиева.

«Хотя я считаю, что это преступная халатность – между перилами и лестницей отсутствовало ограждение. Каким образом принимали школу к началу учебного года, сейчас идёт проверка. Также во всех школах пройдут рейды», – сказала уполномоченный по правам ребёнка.

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