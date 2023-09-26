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Минздрав не планирует вводить в Казахстане ограничения из-за коронавируса
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Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Министерство здравоохранения Казахстана не планирует вводить ограничительные меры в стране, связанные с коронавирусом, заявила во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Ажар Гиният, передает «Власть.kz».

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабильная. Более 20 стран заявили, что у них рост идет коронавирусной инфекции. А мы видим, что в динамике, по сравнению с прошлым годом, наоборот, идет снижение почти в 30 раз. На контроле держим (…). Так как эпидемиологическая ситуация благополучная, никаких ограничительных мер не предполагается», - заверила Гиният.

По ее словам, в стране есть пациенты, которые поступают с жалобами на симптомы коронавируса, они получают лечение в стационарах. При этом, подчеркнула она, заполняемость инфекционных коек составляет всего 2%. Кроме того, напомнила министр, в стране есть более 200 тыс. доз вакцин, и «все желающие вакцинируются».

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Коронавирус в Казахстане
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