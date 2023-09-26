В Казахстане запретят продавать энергетические напитки лицам, не достигшим 21 года

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане запретят продавать энергетические напитки лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Соответствующая поправка внесена в законодательство и находится на рассмотрении мажилиса. Министр здравоохранения Ажар Гиният ожидает, что в ближайшее время закон будет принят, передает «Власть.kz».

«На сегодняшний день в мажилисе в рамках законопроекта «О здоровье народа» рассматривается норма, инициированная депутатами, о запрете продажи энергетических напитков лицам до 21 года», - сообщила Гиният во вторник в ходе брифинга в правительстве.

Она подчеркнула, что министерством здравоохранения эта норма поддержана, так как «молодежь и дети, употребляя энергетические напитки, вредят своему здоровью».

«Данная норма еще обсуждается, она не принята. Ожидаем, что данный законопроект в ближайшее время будет направлен в сенат», - заключила Гиният.

По данным Минздрава, в Казахстане имеются проблемы в формировании навыков здорового образа жизни у населения. В частности, 21% взрослого населения употребляют табак, 20% детей имеют избыточную массу тела, 6% страдают ожирением. Среди подростков в возрасте 11-15 лет регулярно потребляют вейпы – 10%, энергетические и сладкие напитки – 17,5%, распространенность избыточной массы тела составляет 15%.

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