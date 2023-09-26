Путин в октябре посетит Кыргызстан, - Лукашенко

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (KG) - Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на середину октября запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Кыргызстане, сообщает «Белта».

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с губернатором Ленинградской области России.

Президент Беларуси заявил, что пообщался с Путиным по телефону, обсудив реализацию совместных проектов.

«Я вчера разговаривал с президентом России. Мы два проекта оговорили. И 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим», - сказал он, передает РИА Новости.

В это время в Бишкеке должен состояться саммит стран СНГ.

Последний раз Владимир Путин был в Кыргызстане в декабре 2022 года. Он принимал участие в саммите Евразийского экономического союза.

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