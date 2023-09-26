Путин в октябре посетит Кыргызстан, - Лукашенко
- Кыргызстан, политика
- 16:25, 26 сентября 2023
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- Обновлено: 16:26, 26 сентября 2023 Кыргызча
CentralAsia (KG) - Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на середину октября запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Кыргызстане, сообщает «Белта».
Об этом Лукашенко заявил во время встречи с губернатором Ленинградской области России.
Президент Беларуси заявил, что пообщался с Путиным по телефону, обсудив реализацию совместных проектов.
«Я вчера разговаривал с президентом России. Мы два проекта оговорили. И 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим», - сказал он, передает РИА Новости.
В это время в Бишкеке должен состояться саммит стран СНГ.
Последний раз Владимир Путин был в Кыргызстане в декабре 2022 года. Он принимал участие в саммите Евразийского экономического союза.
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