экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин в октябре посетит Кыргызстан, - Лукашенко
// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (KG) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на середину октября запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Кыргызстане, сообщает «Белта».

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с губернатором Ленинградской области России.

Президент Беларуси заявил, что пообщался с Путиным по телефону, обсудив реализацию совместных проектов.

«Я вчера разговаривал с президентом России. Мы два проекта оговорили. И 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим», - сказал он, передает РИА Новости.

В это время в Бишкеке должен состояться саммит стран СНГ.

Последний раз Владимир Путин был в Кыргызстане в декабре 2022 года. Он принимал участие в саммите Евразийского экономического союза.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com