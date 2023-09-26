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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 22,3%, умерли 24 человека

CentralAsia (CA) -  За прошедшую неделю (с 18 по 24 сентября) заболеваемость COVID-19 в России выросла на 22,3% по сравнению с неделей ранее, следует из данных оперштаба. Всего за семь дней было выявлено 14 435 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 24 человека.

Увеличение заболеваемости зафиксировано в 74 российских субъектах. Выросло и количество госпитализированных с симптомами коронавируса. С 18 по 24 сентября в медучреждения были доставлены 2 328 человек. По сравнению с предшествующей неделей показатель увеличился на 18%. Выздоровело 10 327 человек, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей.

В сентябре в России начался рост заболеваемости коронавирусом. Однако Роспотребнадзор заявил, что не планирует вводить ограничительные меры по всей стране. Увеличение случаев заражения COVID-19 ведомство объяснило сезонностью. Несмотря на это, власти некоторых регионов объявили о возобновлении действия масочного режима, в первую очередь для персонала и посетителей медицинских учреждений.

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