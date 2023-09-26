В Казахстане появилась компания по управлению возвращёнными активами

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана создало ТОО «Компания по управлению возвращёнными активами». Документ об этом появился на сайте контрольного банка нормативных правовых актов.

Уставной капитал полностью принадлежит государству. Управлять ТОО будет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов.

«Определить основными предметами деятельности товарищества – управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращённых в порядке, установленном законом «О возврате государству незаконно приобретённых активов» и другими законами РК», – говорится в документе.

Комитету государственного имущества и приватизации предстоит утвердить устав товарищества и выбрать руководителя.

12 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретённых активов. В апреле сумма возвращённых средств составляла 670 млрд тенге.

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