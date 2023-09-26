СМИ: Северная Корея открывает границы для иностранцев после пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) - Северная Корея разрешит иностранным гражданам въезд в страну впервые с начала 2020 года после того, как страна закрыла границы в связи с пандемией коронавируса, сообщает NDTV.

Информацию об открытии границ сообщила государственная телекомпания Китая CCTV.

В сообщении говорится, что все пересекающие границу, должны будут пройти двухдневный карантин.

Государственные СМИ Северной Кореи пока официально не сообщили об открытии границы.

Китайский туроператор в Северную Корею, Dandong Strait National Tours, сообщил подписчикам в социальной сети WeChat, что туры пока продавать не начали. Необходимо ещё подождать.

Власти Северной Кореи два года отрицали вспышку Covid-19 в стране. Лишь в мае 2022 года КНДР впервые сообщила о случаях заражения коронавирусом. А уже в августе того же года Ким Чен Ын торжественно объявил о победе над Covid-19.