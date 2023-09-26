Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из России

CentralAsia (UZ) - Инфраструктуру в Узбекистане подготовили для импорта природного газа из России с 1 октября, сообщает сайт oilexp.ru.

«Мы готовы принимать российский газ с 1 октября. Наши газопроводы приспособлены для приема газа высокого давления», — заявили в Министерстве энергетики Узбекистана.

«Газпром» 16 июня подписал на Петербургском международном экономическом форуме контракт с властями Узбекистана на поставки природного газа в эту страну. Позднее в Минэнерго республики пояснили, что соглашение заключили на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок — около 2,8 миллиарда кубометров в год.

Ранее ведомство сообщало, что российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по газопроводу «Средняя Азия — Центр» через Казахстан. Это потребовало строительства новой газоизмерительной станции на территории республики. Кроме того, планировалось построить 22 километра новых газопроводов, отремонтировать 56 километров действующих сетей, произвести замену 14 различных видов газоперекачивающих устройств. Все работы планировали завершить к сентябрю.

Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана сейчас позволяют ежегодно добывать около 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов. Но из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По итогам 2022 года добыча природного газа в республике снизилась на четыре процента по сравнению с 2021 годом, до 51,665 миллиарда кубометров, нефти, в январе-июне 2023 года — на 9,6 процента, до 23,565 миллиарда кубометров.