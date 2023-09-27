В Ираке при пожаре на свадьбе погибли 100 человек. Видео

CentralAsia (CA) - В результате пожара на свадебном торжестве в районе Хамдания в иракской провинции Ниневия погибли 100 человек, еще 150 пострадали, сообщает INA.

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиаа Аль-Судани поручил министрам внутренних дел и здравоохранения мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

«Прилагаются все усилия для оказания помощи пострадавшим в результате несчастного случая», — сообщили в пресс-службе главы правительства.

В гражданской обороне сообщили, что пожар мог возникнуть из-за использования фейерверков во время свадьбы. В зале, где проводилось торжественное мероприятие также не соблюдались требования противопожарной безопасности. Пожар привел к обрушению частей зала из-за того, что при строительстве использовались легковоспламеняющиеся и недорогие материалы, сообщили в гражданской обороне.