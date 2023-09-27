Число жертв в результате взрыва бензовоза в Карабахе возросло до 68 человек, - омбудсмен НКР

CentralAsia (CA) - По состоянию на 22:00 26 сентября по местному времени подтверждена смерть 68 человек в результате взрыва цистерны с топливом в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян, его слова передает News.am.

По данным омбудсмена, при инциденте, по последним данным, пострадали 290 человек, все из них госпитализированы. Согласно данным обращений в информационные центры, число граждан, о состоянии которых неизвестно, составляет 105 человек.

Глава Минздрава Армении Анаит Аванесян на брифинге заявила, что 67 пострадавших находятся в Национальном ожоговом центре, состояние большинства из них оценивается как крайне тяжелое и тяжелое. По словам главы ведомства, в общей сложности в Армению доставили 125 погибших жителей Нагорного Карабаха. Речь идет о погибших во время военной операции Азербайджана.

Взрыв в бензохранилище произошел 25 сентября на трассе Степанакерт—Аскеран. На заправочной станции выдавали бензин тем, кто уезжал из Нагорного Карабаха в Армению. В связи с этим в момент взрыва на заправке находились сотни людей.