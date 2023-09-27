В Таджикистане гражданские аэропорты у границ с Кыргызстаном и Афганистаном переданы Минобороны

- Таджикистан, общество
- 10:21, 27 сентября 2023
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- Обновлено: 10:27, 27 сентября 2023
CentralAsia (TJ) - Правительство Таджикистана приняло постановление о передаче аэропортов местных авиалиний из коммунальной собственности городов и районов в республиканскую собственность и на баланс Министерства обороны республики.
Документ, принятый 31 августа этого года, опубликован на портале правовой информации Минюста, передает «Азия Плюс».
Согласно правительственному постановлению, аэропорт Исфары, находящийся недалеко от границы с Кыргызстаном, выведен из под управления Международного аэропорта Худжанда и передан Министерству обороны Таджикистана.
В распоряжение оборонного ведомства переданы аэропорты приграничных с Афганистаном Фархорского района и района Мир Саид Алии Хамадони. Эти объекты находились на балансе Центрального комитета Общественной организации содействия обороне Таджикистана.
Кроме того, оборонному ведомству передают 18 аэропортов местных авиалиний из коммунальной собственности городов и районов.
Министерству обороны поручается за счет средств, предусмотренных для прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва, обеспечить восстановление и приведение в постоянную готовность аэропортов.
В перечень передаваемых на баланс Минобороны аэропорт вошли:
- аэропорт Пянджского района;
- аэропорт района Шамсиддин Шохин;
- аэропорт Даштиджум;
- аэропорт Иол;
- аэропорт Айнинского района;
- аэропорт города Истаравшан;
- аэропорт Аштского района;
- аэропорт города Канибадам;
- аэропорт города Пенджикент;
- аэропорт Ишкашимского района;
- аэропорт Рушанского района;
- аэропорт Ванджского района;
- аэропорт Калаи Хумба
- аэропорт Сагирдашт;
- аэропорт Ляхшского района;
- аэропорт Ляхш;
- аэропорт Таджикабадского района;
- аэропорт Раштского района
В настоящее время полеты выполняются только с четырех международных аэропортов страны: Душанбе, Худжанд, Бохтар и Куляб.
После реструктуризации ГУАП «Таджик Эйр» в 2008 году эти четыре гавани получили статус международных аэропортов, стали независимыми хозяйствующими субъектами.
Аэропорт Хорога стал структурным подразделением международного аэропорта Душанбе, а 29 сравнительно малых аэропортов были переданы на баланс местных властей и стали недействующими из-за отсутствия денег на их содержание.