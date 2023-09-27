В Таджикистане гражданские аэропорты у границ с Кыргызстаном и Афганистаном переданы Минобороны

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CentralAsia (TJ) - Правительство Таджикистана приняло постановление о передаче аэропортов местных авиалиний из коммунальной собственности городов и районов в республиканскую собственность и на баланс Министерства обороны республики.

Документ, принятый 31 августа этого года, опубликован на портале правовой информации Минюста, передает «Азия Плюс».

Согласно правительственному постановлению, аэропорт Исфары, находящийся недалеко от границы с Кыргызстаном, выведен из под управления Международного аэропорта Худжанда и передан Министерству обороны Таджикистана.

В распоряжение оборонного ведомства переданы аэропорты приграничных с Афганистаном Фархорского района и района Мир Саид Алии Хамадони. Эти объекты находились на балансе Центрального комитета Общественной организации содействия обороне Таджикистана.

Кроме того, оборонному ведомству передают 18 аэропортов местных авиалиний из коммунальной собственности городов и районов.

Министерству обороны поручается за счет средств, предусмотренных для прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва, обеспечить восстановление и приведение в постоянную готовность аэропортов.

В перечень передаваемых на баланс Минобороны аэропорт вошли:

- аэропорт Пянджского района;

- аэропорт района Шамсиддин Шохин;

- аэропорт Даштиджум;

- аэропорт Иол;

- аэропорт Айнинского района;

- аэропорт города Истаравшан;

- аэропорт Аштского района;

- аэропорт города Канибадам;

- аэропорт города Пенджикент;

- аэропорт Ишкашимского района;

- аэропорт Рушанского района;

- аэропорт Ванджского района;

- аэропорт Калаи Хумба

- аэропорт Сагирдашт;

- аэропорт Ляхшского района;

- аэропорт Ляхш;

- аэропорт Таджикабадского района;

- аэропорт Раштского района

В настоящее время полеты выполняются только с четырех международных аэропортов страны: Душанбе, Худжанд, Бохтар и Куляб.

После реструктуризации ГУАП «Таджик Эйр» в 2008 году эти четыре гавани получили статус международных аэропортов, стали независимыми хозяйствующими субъектами.

Аэропорт Хорога стал структурным подразделением международного аэропорта Душанбе, а 29 сравнительно малых аэропортов были переданы на баланс местных властей и стали недействующими из-за отсутствия денег на их содержание.

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