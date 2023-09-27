Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Нью-йоркский судья Артур Энгорон постановил, что бывший президент США Дональд Трамп неоднократно совершал мошенничество, передает Associated Press. Это не окончательное судебное решение по гражданскому иску прокурора штата Летиции Джеймс, рассмотрение дела продолжится 2 октября, уточняет Bloomberg.

На данный момент суд пришел к выводу, что Трамп, Trump Organization и сыновья экс-президента Эрик и Дональд обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования, чтобы получить лучшие условия. The New York Times отмечает, что Трамп переоценил свои активы (в их числе — башня Трампа в Нью-Йорке и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде) на $2,2 млрд. При этом Reuters указывает, что по одному из показателей завышение было на $3,6 млрд.

Джеймс подала иск против бывшего президента в сентябре 2022 года, расследование она начала еще в 2019 году. Совершенное Трампом мошенничество она называла «ошеломляющим». Помимо обвинений в мошенничестве, в иске содержатся обвинения в фальсификации документов и предоставлении недостоверных финансовых отчетов. Кроме того, штат требует возместить ущерб в размере $250 млн. Эту часть обвинений будет рассматривать суд присяжных.

Трамп называл обвинения Джеймс политически мотивированными. Он также подавал иск против прокурора и судьи, ссылаясь на вынесенное ранее решение, которое исключило из числа обвиняемых по делу его дочь Иванку, а также на то, что обвинения уже устарели (в иске завышение активов относят к периоду 2011–2021 годов).

Это дело — лишь одно из нескольких против Трампа. Только в этом году ему предъявили четыре обвинения в:

сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;

сговоре с целью изменить итоги выборов в штате Джорджия;

хранении в Мар-а-Лаго секретных документов;

подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни; например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расходы на оплату юридических услуг).

Трамп говорил, что эти обвинения против него «очень похожи в том смысле, что для них нет никакой основы».