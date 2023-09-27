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На юго-востоке Казахстана похолодает, на востоке сохранятся заморозки

CentralAsia (UZ) -  На большей части Казахстана 28-30 сентября сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, только на западе Казахстана под влиянием Северо-западного антициклона все еще сохранится погода без осадков. Ночью и утром в северной половине страны, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке 28-29 сентября ночью сохраняются заморозки до 1-3 градусов. А на юге, юго-востоке республики ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до +17+23 градусов, в горных районах +8+13.

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