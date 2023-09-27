Из Карабаха в Армению прибыли более 28 тыс. беженцев,- правительство Армении

// Reuters

CentralAsia (CA) - По состоянию на 20:00 26 сентября по местному времени в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 28 120 беженцев, передает 1Lurer со ссылкой на армянское правительство.

Власти предоставили временное жилье 3253 приезжим. В общей сложности за помощью обратились 7,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 20 тыс. прибывших в страну беженцев.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил. Ереван настаивает, что войск Армении не было на территории непризнанной республики с 2020 года.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

После заключения соглашения советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян намерены покинуть республику и переселиться в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отмечал, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе. Ереван подготовил места для проживания свыше 40 тыс. человек, однако план «А» властей Нагорного Карабаха не эвакуация армян, пояснял премьер. Сейчас, по мнению Пашиняна, прямой угрозы для жизни мирного населения нет.