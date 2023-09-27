Появились спутниковые снимки массового отъезда армян из Карабаха

Maxar Technologies / Reuters

CentralAsia (CA) - Космическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, на которых видны длинные очереди из автомобилей в Нагорном Карабахе, в то время как этнические армяне покидают регион. Reuters уточняет, что кадры сделаны в Лачинском коридоре — это дорога, соединяющая Карабах и Армению.

⇳

Этнические армяне покидают регион после завершения там «антитеррористической операции» Азербайджана. Она началась 19 сентября и завершилась на следующий день. Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Оно также включало пункты о демилитаризации региона армянской стороной и реинтеграции Карабаха как части Азербайджана.

Армения не участвовала в формировании соглашения, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он также отрицал присутствие армянской армии в регионе. После событий 19–20 сентября в республике прошли протесты, где звучали требования об отставке Пашиняна.

Советник президента Карабаха Давид Бабаян допускал, что из региона уедет 99,9% армянского населения (более 120 тыс. человек) из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений этнических чисток.

По данным на 26 сентября, в Армению прибыли более 28 тыс. беженцев-карабахцев, за сутки их число выросло в четыре раза. Пашинян отмечал, что эвакуация жителей Карабаха в республику будет происходить, если там не будет возможности для их проживания. Хотя в Армении подготовили места для 40 тыс. человек, приоритет — чтобы армяне в Карабахе остались жить в своих домах, указывал политик.