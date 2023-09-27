Узбекистан и Китай создадут СП по выпуску электромобилей

CentralAsia (UZ) - Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и китайский конгломерат BYD 26 сентября подписали инвестиционное соглашение об организации производства электрических и гибридных автомобилей и их комплектующих в Узбекистане, сообщила пресс-служба МИПТ.

Согласно документу, компании «Узавтосаноат» и BYD Auto создадут совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory по выпуску электрических и гибридных автомобилей.

Планируемый объем производства на первом этапе реализации инвестиционного проекта составит 50 тысяч единиц, а с завершением второго этапа показатель достигнет 300 тысяч автомобилей в год.

Как отмечалось на церемонии подписания, BYD Uzbekistan Factory станет первым совместным предприятием китайского и одного из мировых лидеров электромобилей за пределами КНР.

В этот же день делегацию BYD во главе с ее президентом и основателем Ваном Чуаньфу принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече были рассмотрены вопросы скорейшего запуска производственной площадки гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области с увеличением мощностей на последующих этапах до 300 тысяч машин.

Особое внимание в беседе уделено проектам локализации комплектующих и запасных частей для снижения себестоимости продукции, а также организации экспорта автомобилей на рынки третьих стран.

Поддержаны также планы по поставкам электробусов BYD в Узбекистан с созданием инженерно-сервисных центров.

Отмечается, что компания BYD является глобальным лидером в сфере производства современных электромобилей и нового поколения аккумуляторных батарей. Выпуская до 2 млн машин в год, китайский концерн задает основные тенденции развития мирового автопрома.