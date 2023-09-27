В Берлине 29 сентября состоится саммит канцлера ФРГ и президентов стран Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Саммит президентов стран Центральной Азии и канцлера ФРГ пройдет в Берлине 29 сентября, сообщает пресс-служба канцлера.

«В пятницу, 29 сентября, федеральный канцлер Олаф Шольц проведет встречу с президентами всех пяти государств Центральной Азии», – говорится в сообщении.

Встреча в таком формате пройдет впервые. В центре внимания будут вопросы укрепления регионального и экономического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия, которые важны для региона и Германии, отметили в пресс-службе.

Затем последуют двусторонние переговоры Шольца с президентами Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. Днем ранее канцлер примет президента Казахстана. В ходе переговоров политики обсудят широкий спектр тем, включая двусторонние отношения и сотрудничество в сфере экономической и энергетической политики.