Азербайджан раскрыл свои потери во время боев в Карабахе

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CentralAsia (CA) - Минздрав Азербайджана сообщил, что в ходе «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих республики. 511 военных и один мирный житель получили ранения.

Среди погибших военнослужащих 180 — сотрудники Министерства обороны, 12 — сотрудники МВД. Еще один погибший — мирный житель, говорится в сообщении.

«Личность 11 человек будет установлена судебно-медицинской экспертизой», — подчеркнули в министерстве.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе. 23 сентября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что с карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 были ранены.

В ходе конфликта погибли и российские миротворцы. Их автомобиль обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг из стрелкового оружия. Военные возвращались с наблюдательного поста, сообщало Минобороны России. Прокуратура Азербайджана уточнила, что погибли шесть российских военнослужащих. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения за гибель российских миротворцев.