Заместитель министра иностранных дел Монголии принял посла Китая в Монголии

CentralAsia (MNG) - 26 сентября 2023 года заместитель министра иностранных дел Монголии Амартувшин Гомбосурэн принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии Шэнь Миньюаня, которая вручила заместителю министра иностранных дел копию верительных грамот.

Заместитель министра иностранных дел Амартувшин выразил наилучшие пожелания и выразил готовность тесно сотрудничать с вновь назначенным послом Китая в дальнейшем углублении монголо-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, реализации соглашений, достигнутых главами двух государств, и синергизации реализации политики развития двух стран.

В свою очередь, новоназначенный посол Шэнь Миньцзюань выразила готовность приложить все усилия для достойного продолжения дел своих предшественников и вывода отношений и сотрудничества между двумя странами на новый уровень.

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