Посол Монголии вручила верительные грамоты

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Албания Нарантунгалаг Цэрэндорж вручила верительные грамоты Президенту Республики Албания Байраму Бегай.

Посол г-жа Нарантунгалаг передала приветствие Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президенту Албании Байраму Бегай сообщила, что Монголия заинтересована в развитии сотрудничества между двумя странами во всех взаимовыгодных сферах, включая туризм, и перенять опыт Албании в сфере кибербезопасности. Президент Албании Байрам Бегай выразил свое высокое уважение Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Байрам Бегай и посол Монголии отметили, что Албания является третьей страной, установившей дипломатические отношения с Монголией, и с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1949 году поддерживаются дружественные отношения.

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