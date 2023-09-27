В Монголии собрано более 40% овощных культур

CentralAsia (MNG) - По оперативной информации Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 25 сентября собрано 26 тыс.тонн зерна с площади 19,2 тыс.га.

Сельхозпроизводители собрали 23,7 тыс.тонн пшеницы с площади 14,2 тыс.га, 62,3 тыс.тонн картофеля с площади 7,3 тыс.га, 64,4 тыс.тонн овощных культур с площади 5,4 тыс.га, 15,3 тыс.тонн кормовых культур - с 7,1 тыс.га, 2,1 тыс.тонн масличных культур - с 5,7 тыс.га.

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