Родство Самата Абиша с Назарбаевым не влияет на следствие, - Генпрокуратура Казахстана

Нурсултан Назарбаев, Самат Абиш

CentralAsia (KZ) - Бывшего первого зампредседателя КНБ Казахстана Самата Абиша подозревают в превышении должностных полномочий во время январских событий 2022 года. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РК Асет Чиндалиев, передает Orda.kz.

В кулуарах мажилиса 27 сентября он сообщил, что Абиш находится под подпиской о невыезде. Следственные органы, судя по всему, не опасаются, что он может сбежать, как это ранее сделал другой осуждённый по делу о январских событиях - бывший генерал Серик Кудебаев.

«Это следственные органы определяют исходя из своих следственных действий. Они, наверное, уверены, что он не сбежит. Поэтому вопрос о том, чтобы изменить меру пресечения, пока не стоит. Я ещё раз говорю. Есть вопросы запрета освещения следствия, есть статья 201, которая запрещает освещать данное следствие. Но на прошлой неделе ту информацию, которая есть, возможно, публиковали. О том, что его подозревают в превышении должностных полномочий», - сказал Чиндалиев.

Он добавил, что не обладает всей информацией по этому делу, так как часть данных засекречена. Также, по словам Чиндалиева, родство с Назарбаевым не влияет на статус Абиша в этом следствии.

Самат Абиш является племянником бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

По словам Чиндалиева, уголовное дело против Абиша возбуждено не через год после январских событий, а давно.

На вопрос о том, почему об уголовном деле стало известно лишь несколько дней назад, он отметил, что следствие сочло возможным раскрыть эту информацию лишь сейчас.

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