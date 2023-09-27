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Землетрясение произошло в центральной Монголии

CentralAsia (MNG) -  В 29 километрах к югу-запада от центра сомона Хашаат аймака Архангай произошло землятресение магнитудой 4.6 балла, сообщил Институт астрономии и геофизики Монгольской Академий Наук.

Напомним, что магнитуда землетрясения — это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.

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