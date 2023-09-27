Землетрясение произошло в центральной Монголии
- Монголия, происшествия
- 16:36, 27 сентября 2023
- Просмотров: 470
CentralAsia (MNG) - В 29 километрах к югу-запада от центра сомона Хашаат аймака Архангай произошло землятресение магнитудой 4.6 балла, сообщил Институт астрономии и геофизики Монгольской Академий Наук.
Напомним, что магнитуда землетрясения — это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения