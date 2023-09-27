Посол Сарантогос вручила верительную грамоту

CentralAsia (MNG) - 25 сентября 2023 года Постоянный представитель Монголии при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) посол Сарантогос Эрдэнэцогт вручила верительную грамоту Генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Салазару.

Отметив, что в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подчеркнул одобрение рабочего документа «Улучшение воздушного сообщения в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ)» в ходе 41-й сессии Ассамблеи ИКАО, посол Сарантогос выразила уверенность в том, что страны, не имеющие выхода к морю, будут тесно сотрудничать с ИКАО для достижения этой цели. Кроме того, она отметила, что Монголия готова принять в стране высокопоставленных представителей ИКАО в следующем году.

С тех пор как Монголия стала членом ИКАО в 1989 году, она активно участвует в ее деятельности. В этом году Монголия присоединилась к Директории открытых ключей ИКАО и ратифицировала Протоколы о поправках к Конвенции о международной гражданской авиации.

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