Азербайджанские военные задержали бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

Рубен Варданян в центре

CentralAsia (CA) - Азербайджанская сторона задержала бывшего главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщила РБК его жена. О задержании Варданяна также сообщили Armenia Today и азербайджанское издание Haqqin. По их данным, Варданян был задержан в Лачинском коридоре на выезде с территории Нагорного Карабаха.

Как рассказала жена Варданяна Вероника Зонабенд, его задержали во время прохождения моста Акари, где находится азербайджанский КПП.

Позже Погранслужба Азербайджана подтвердила, что Рубен Варданян задержан при попытке выехать в Армению. Он был перехвачен азербайджанскими силовиками на пограничном пункте «Лачин». Ведомство опубликовало фотографию его задержания.

Варданяна доставили в Баку и «передали соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения». Погранслужба Азербайджана называет Варданяна незаконно прибывшим на территорию республики.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В 2021 году журнал Forbes оценивал его состояние в один миллиард долларов.

Осенью 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В начале ноября он занял пост главы правительства непризнанной республики, на котором оставался до конца февраля 2023 года.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорно-Карабахской республике. 20 сентября Баку сообщил о договоренности приостановить военные действия, власти Карабаха согласились сложить оружие. СМИ писали, что Азербайджан потребовал выдать ему госдеятелей Карабаха.