Обсуждено монголо-тайваньское сотрудничество в сфере коммуникаций и туризма

CentralAsia (MNG) - Вчера в Национальной торгово-промышленной палате Монголии прошла монголо-тайваньская экономическая встреча. Встреча была организована совместно Национальной торгово-промышленной палатой Монголии и Тайваньской ассоциацией международного экономического сотрудничества.

Во встрече приняли участие четырнадцать представителей тайваньского бизнеса во главе с членом совета директоров Тайваньской ассоциации международного экономического сотрудничества Чэн Синем. Принять участие в мероприятии была приглашена глава торгово-экономического представительства Тайбэя в Улан-Баторе Грейс Дж.Р.Луо.

Более 30 представителей, принявших участие во встрече с обеих сторон, выступили с презентациями по вопросам связи, туризма, медицины, медицинского оборудования и финансовых услуг, а также обменялись информацией о последних событиях в соответствующих областях.

Глава торгово-экономического представительства Тайбэя в Монголии Грейс Дж.Р.Луо подчеркнула, что эта встреча уникальна тем, что Тайваньская ассоциация международного экономического сотрудничества организовала команду, которая приедет в Монголию впервые после глобальной пандемии. Она отметила, что общий торговый оборот между Тайванем и Монголией достиг 42 миллионов долларов США, что соответствует самому высокому показателю до пандемии, и выразила уверенность, что этот показатель будет продолжать быстро расти, а сотрудничество между Тайванем и Монголией будет расширяться за счет деловых обменов. например, эта встреча.

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