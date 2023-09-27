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Монгольские дети из провинции будут обучаться в Кяхтинской школе

CentralAsia (MNG) -  Об этом сообщил в своем телеграмм-канале министр образования Бурятии Валерий Поздняков.

“25 сентября состоялось родительское собрание с родителями будущих учеников Кяхтинской школы №4 из Монголии, а уже сегодня ребята ранним утром выехали в первый раз в школу!

20 детей из города Сухбаатар аймака Сэлэнгэ будут ежедневно обучаться в Кяхтинской школе №4 по Федеральным государственным образовательным стандартам, школьникам бесплатно предоставляются учебники и горячее питание”.

Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между Селенгинским аймаком и Кяхтинским районом.

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