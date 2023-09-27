Глава МЧС России обсудит в Монголии взаимодействие на приграничных территориях

CentralAsia (MNG) - Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Монголию, где примет участие в заседании Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Заседание состоится 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Министр примет участие в заседании Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что на повестке взаимодействие на приграничных территориях, а также организация совместных тренировок водолазов и специалистов пожарно-спасательного профиля. Кроме того, будет обсуждаться вопрос оказания гуманитарной помощи.

Также Куренков проведет несколько рабочих встреч, в том числе с коллегами из Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения