Франция запустит в Монголии проект для укрепления продовольственной безопасности

CentralAsia (MNG) - Правительство Франции через свое посольство в Монголии 27 сентября 2023 года запустит проект, который будет реализован неправительственной организацией GERES.

Поскольку растениеводство в Монголии является недостаточно развитым, проект стоимостью 100 тысяч евро направлен на поддержку предпринимательства в сельской местности, в частности, на поддержку женщин, которые в основном и заняты в растениеводстве

Этот проект является частью проекта по борьбе с изменением климата и по поиску путей обеспечения продовольственной безопасности в условиях сильной зависимости от импортных продуктов питания.

Проект будет направлен на сокращение импорта овощей из Монголии и вклад в более разнообразное питание. Он также будет поддерживать деятельность небольших фермерских хозяйств и кооперативов.

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