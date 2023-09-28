В Ташкенте произошел сильный взрыв и пожар. Есть пострадавшие

- Казахстан, происшествия
- 8:02, 28 сентября 2023
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CentralAsia (KZ) - На одном из складов в Ташкенте 28 сентября прогремел сильный взрыв, вызвавший пожар. Ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, сообщается в Telegram-канале МЧС Узбекистана.
«Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района города Ташкента», — говорится в публикации МЧС.
Минздрав Узбекистана сообщил, что в результате взрыва есть пострадавшие, их госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Среди них нет серьезных травм. На данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Точное количество пострадавших не уточняется.
В 05:02 пожарным удалось локализовать возгорание, тушение пожара продолжается.
В свою очередь МВД Узбекистана в своем Telegram-канале сообщило, что пожар произошел из-за удара молнии на складе, принадлежащем ООО «Интер Логистика» в Сергелийском районе Ташкента.
Также МЧС республики добавил, что в соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что взрыв якобы связан с авиакатастрофой.