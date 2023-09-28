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Завершился тестовый автопробег по новому маршруту автомобильных перевозок Китай-Монголия-Россия

CentralAsia (MNG) -  На азиатском шоссе АН4 завершился тестовый автопробег по маршруту международных автомобильных перевозок, соединяющему Китай, Монголию и Россию. Об этом в среду сообщило Министерство транспорта КНР.

22 сентября колонна в составе девяти грузовиков из Китая, Монголии и России покинула город Урумчи, административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, и, проследовав через территорию Монголии и России, в итоге прибыла в Новосибирск -- третий по величине город Российской Федерации.

В среду в 14:00 по местному времени в Новосибирске состоялась церемония встречи автоколонны.

Новый маршрут является второй международной автомобильной артерией, соединяющей Китай, Монголию и Россию, после азиатского шоссе АН3.

Выступая на торжественной церемонии встречи, замначальника отдела Министерства транспорта Сюань Дэндянь призвал три страны прилагать совместные усилия для упрощения процедур таможенного оформления и транспортировки грузов, внося еще больший вклад в строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

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