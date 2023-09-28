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Главы МИД Азербайджана и России обсудили разработку мирного договора между Баку и Ереваном

CentralAsia (CA) -  Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Азербайджана Джейхун Байрамов 27 сентября в ходе телефонного разговора обсудили разработку мирного договора между Баку и Ереваном.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. Рассмотрены пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годы, касающихся делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций.

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