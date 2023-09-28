Глава МЧС России Александр Куренков провел ряд встреч в Монголии

CentralAsia (MNG) - 27 сентября в ходе рабочей поездки глава МЧС России Александр Куренков встретился с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как отметил Министр, руководствуясь Договором о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами, МЧС России стремится к укреплению взаимодействия с монгольскими коллегами.

«Взаимодействие по линии чрезвычайных ведомств традиционно развивается в духе дружбы и добрососедства, активно и плодотворно. Мы намерены продолжать совместную работу в рамках трансграничного характера, подготовки пожарных и спасателей, проведения совместных учений и тренировок. В рамках развития Экономического коридора “Россия-Монголия-Китай” в 2025 году на территории Хабаровского края запланированы совместные учения спасательных ведомств трех стран. Оцениваем взаимодействие с монгольской стороной как перспективное и долгосрочное, отвечающее стратегическим интересам наших стран», - подчеркнул Александр Куренков.

В свою очередь Президент Монголии также выразил заинтересованность в развитии направлений взаимодействия двух государств в области прогнозирования рисков землетрясений, совершенствования деятельности монгольских поисково-спасательных подразделений и повышения их квалификации. Хурэлсух Ухнаа поблагодарил российских коллег за оказываемую помощь и поддержку.

На рабочей встрече с Вице-премьером Монголии Амарсайханом Сайнбуяном. Министр также подтвердил готовность оказывать помощь и содействие по линии чрезвычайных ведомств. Актуальным для Монголии является вопрос обеспечения пожарной безопасности и тушения пожаров в высотных зданиях. Кроме того, в связи с развитием газотранспортной инфраструктуры и строительством газопровода «Сила Сибири-2» появилась необходимость подготовки специалистов по тушению пожаров на газопроводах.

«Совместная работа по данным направлениям будет организована. Мы готовы делиться с пожарно-спасательными подразделениями навыками и умениями. Для мониторинга рисков важно регулярное информационное взаимодействие по линии центров управления в кризисных ситуациях. В этом году оперативными дежурными службами ГУ МЧС России по Республике Тыва и Департамента по чрезвычайным ситуациям Завханского аймака уже проведены командно-штабные учения по организации реагирования на природные пожары на приграничных территориях. Состоялся и учебно-методический сбор по вопросам совершенствования совместной деятельности пожарно-спасательных гарнизонов в приграничных районах. Практические мероприятия подтверждают свою эффективность, особенно при возникновении реальных происшествий. Этот опыт мы планируем продолжать», - рассказал Александр Куренков.

Амарсайхан Сайнбуян обозначил важность развития в Монголии психологической службы. Министр отметил, что, учитывая это, в следующем году в г. Улан-Баторе планируется провести семинар по вопросам психологического обеспечения спасательных операций для сотрудников Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям с участием специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

источник: МЧС России

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