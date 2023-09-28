Монголия будет сотрудничать с Кореей в сфере поставок международных товаров и обеспечения безопасности

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 30 лет со дня подписания «Соглашения о таможенной взаимопомощи» между правительствами Монголии и Южной Кореи. Десятая встреча глав таможенных организаций двух стран прошла в Сеуле (Южная Корея) 25-27 сентября.

Руководитель Таможенной службы Кореи Ко Кван Хё и начальник Главного таможенного управления Монголии Отгонжаргал Рэгжийбуу обсудили и договорились о сотрудничестве по следующим направлениям.

Внедрить управление рисками путем расширения возможностей заблаговременного получения информации и ее анализа на основе информационных технологий для облегчения легальной торговли и борьбы с незаконной деятельностью;

Обеспечить безопасность международной торговой цепочки поставок и реализовать Соглашение о взаимном признании, заключенное в рамках Программы доверенных предприятий для содействия торговле;

Изучить хороший опыт Таможенной службы Республики Корея, которая создала электронную и цифровую среду, внедрившую передовые технологии и инновации в таможенные операции;

Следующая таможенная встреча двух стран пройдет в Монголии в 2024 году.

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