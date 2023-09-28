Дубайские бизнесмены будут сотрудничать в организации Дубайского сафари по пустыне в монгольской Гоби

CentralAsia (MNG) - В рамках правительственной политики развития туризма в Великой Гоби Монголии будет создан туристический лагерь для развития туризма, представляющего особый интерес. Государственный секретарь Министерства окружающей среды и туризма Цогтгэрэл Сухбаатар принял Амита Аньяни, основателя и генерального директора Leisure Trips Tourism LLC, Саджида Мухаммада, исполнительного директора Дубая, и других официальных лиц.

Путешествия «сафари по пустыне» очень быстро развиваются в странах мира, а Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, привлекает тысячи туристов со всего мира своими путешествиями по пустыне. Организация имеет опыт сафари по пустыне и подчеркнула потенциал развития Монголии, представила проект и обменялась информацией.

Индустрия туризма может создать новые ресурсы для привлечения отечественных и иностранных туристов, которые собирают любителей сафари и организуют совместные мероприятия. Туристов очень интересуют уникальные природные образования Монголии, редкие животные и растения. Монголия входит в число стран, которые возродили свой туристический сектор после Covid.

Ожидается, что туристы, планирующие свои поездки, приедут в Монголию со следующего года. Поэтому министерство уделяет особое внимание увеличению количества туристических продуктов и услуг, предлагаемых туристам, и повышению их качества. Туристическая индустрия Дубая признана во всем мире благодаря своей удовлетворенности и стандартам качества, поэтому мы будем сотрудничать друг с другом в будущем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения