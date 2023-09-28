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Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Варданяна Азербайджаном
Рубен Варданян в центре
Рубен Варданян в центре
Предыстория: Азербайджанские военные задержали бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

CentralAsia (CA) -  Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу обеспечения защиты экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна. Он был задержан азербайджанскими силовиками при попытке пересечь границу с Арменией.

«В частности, мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна»,— сообщила пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян «Интерфаксу». Другие подробности не приводятся.

Варданян был задержан 27 сентября на пограничном пункте «Лачин». Информацию о задержании распространили жена Варданяна Вероника Зонабенд и погранслужба Азербайджана. Его доставили в Баку в сопровождении сотрудников ведомства.

Рубен Варданян с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116-е место в списке богатейших россиян 2021 года). В сентябре 2022 года бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023 года. Сторонник объединения НКР и Армении.

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