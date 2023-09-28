Представители Монголии и Внутренней Монголии организовали совместный бизнес-форум

Энхтувшин Дашцэрэн

CentralAsia (MNG) - В Национальной торгово-промышленной палате Улан-Батора 25 сентября стартовал совместный бизнес-форум Монголии и китайского региона Внутренней Монголии. В мероприятии принимают участие представители свыше 60 компаний. Главная тема встречи — развитие торговых отношений.

В начале форума вице-президент Совета по содействию международной торговле Внутренней Монголии Мяо Цзэн Вэй отметил, что в 2023 году исполняется 74 года со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, а также десять лет инициативе «Пояс и путь», выдвинутой Пекином.

Мяо Цзэн Вэй подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в 2023 году превысил 12 миллиардов долларов, что на 34% больше, чем в 2022 году. В ходе форума стороны планируют обсудить вопросы снабжения, торговли, экономики и инвестиций.

В свою очередь глава Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Энхтувшин Дашцэрэн сообщил, что Улан-Батор и Пекин связывают исторические, традиционные и дружественные отношения. За последние несколько лет были созданы новые возможности для ведения совместного бизнеса, в связи с чем торговля между двумя странами продолжает расти.

По мнению Энхтувшина Дашцэрэна, увеличение внешней торговли между Монголией и Китаем свидетельствует о имеющихся возможностях по дальнейшему расширению торгово-экономических отношений. В частности, рынок Внутренней Монголии всегда был крупнейшим для монгольских экспортных товаров.

Энхтувшин подчеркнул, что Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Совет по развитию международной торговли Внутренней Монголии продолжат тесно сотрудничать в сфере развития коммерческих отношений.

На долю Китая приходится 84% экспорта Монголии, 57% из которых составляет каменный уголь, 26% — медная руда и концентрат, еще 4% — железная руда.

Кроме того, Энхтувшин Дашцэрэн напомнил, что в рамках официального визита премьер-министра Монголии Л. Оюн-Эрдэнэ в Китай в июне 2022 года был успешно организован Форум по торгово-экономическому сотрудничеству между Монголией и КНР. В форуме приняли участие около 600 предпринимателей с обеих сторон, которые подписали 25 контрактов на общую сумму в свыше двух миллиардов долларов.

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