Амарсайхан поблагодарил главу МЧС России за поддержку подготовки монгольских спасателей

CentralAsia (MNG) - Вице-премьер Монголии Амарсайхан Сайнбуян поблагодарил главу МЧС России Александра Куренкова за поддержку обучения монгольских спасателей в российских вузах и повышения квалификации пожарных в приграничных регионах. Об этом сообщила пресс-служба монгольского правительства по итогам 19-го заседания российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

«С 2001 по 2023 год более 150 монгольских офицеров прошли обучение в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России и Академии государственной противопожарной службы Монголии. С 2005 года спасатели и пожарные повышают квалификацию в управлениях МЧС республик Тыва, Бурятия и Забайкальского края. Благодарим главу МЧС РФ за поддержку укрепления кадров Агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии», - привели в пресс-службе слова зампреда монгольского правительства.

Он напомнил, что к 100-летию установления дипломатических отношений между Монголией и РФ в 2021 году монгольские и российские спасатели успешно провели курсы по глубоководному погружению для подъема затонувших автомобилей из озера Хубсугул.

Он также подарил Александру Куренкову ковер с изображением Александра.

Сотрудничество спасательных служб реализуется в рамках соглашения, которое правительства Монголии и РФ заключили в 1995 году для взаимодействия по предотвращению промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

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